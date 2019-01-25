محمد بن مسعود - الدمام - استعرضت أهم مسبّبات الحوادث ودعت إلى تجنبها فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر". ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات. وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية". "أمن الطرق": الانشغال بالجوّال من أبرز مسبّبات الحوادث عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-25 فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر". ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات. وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية". 25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 02:09 PM استعرضت أهم مسبّبات الحوادث ودعت إلى تجنبها استعرضت أهم مسبّبات الحوادث ودعت إلى تجنبها فعّلت القوات الخاصّة لأمن الطرق، دورها التوعوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر". ونشرت اليوم "إنفوجرافيك" استعرضت فيه أهم أسباب الحوادث المرورية، ومنها: الانشغال بالجوّال، والسرعة الزائدة، والتجاوز الخاطئ، وعكس السير، والمراوغة بين السيارات. وقالت "لسلامتك احذر أهم مسبّبات الحوادث المرورية". ، "أمن الطرق": الانشغال بالجوّال من أبرز مسبّبات الحوادث ،

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