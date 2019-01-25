، المنتخب القطري في "كوبا أميركا" .. دهشة واستياء وسخرية على مواقع التواصل ،

محمد بن مسعود - الدمام - المغرِّدون يتساءلون: كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن القارة أن يشارك في بطولتها؟!

أثار إعلان اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، عن قرعة بطولة كوبا أميركا (البرازيل 2019)، ومشاركة المنتخب القطري في النسخة الجديدة قريحة السخرية لدى المغرِّدين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما عبّرت شريحة أخرى عن استيائها من المشاركة القطرية، واصفة إياها بـ "كمالة عدد".

وعلى ما يبدو، فإن قطر أصبحت حديث الساعة لدى المغرِّدين الساخرين، فبعد إثارتها سخرية المتابعين لكأس آسيا لكرة القدم؛ لاحتواء المنتخب القطري على عددٍ محدودٍ من اللاعبين أصحاب الأصول القطرية، ونحو 14 لاعباً من 8 جنسيات مختلفة، ها هي مرة أخرى تصبح مادة دسمة للتهكم والسخرية بسبب مشاركتها في بطولة القارة الأميركية.

وتساءل المغرِّدون في دهشة واستياء كيف لبلد يبعد آلاف الأميال عن أمريكا الجنوبية أن يشارك في بطولتها القارية؟! كما استنكر البعض الآخر عدم استدعاء منتخبات المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا، وهي منتخبات دائمة المشاركة في تلك البطولة، وتوجيه الدعوة إلى منتخب الإمارة الخليجية الذي لا يمتلك تاريخاً مهماً في رياضة كرة القدم، ويحتل المركز 93 في تصنيف "فيفا" الأخير للمنتخبات.

سخرية المغرِّدين

وكتب أحد المغرِّدين الساخرين متهكماً على تشكيلة القطريين: "المفروض قطر تشارك في كل بطولات القارات؛ لأن كل لاعب قطري له الحق أن يلعب في قارته".

وسخر المغرِّد محمد المرشدي؛ على طريقته، قائلاً: "منتخب الأمم المتحدة يشارك في كل بطولات العالم .. مرتزقة".

فيما عبّر أحد المغرِّدين عن استيائه من مشاركة الإمارة الخليجية في البطولة الأميركية القارية، إذ قال: "حتى كوبا أميركا، قطر اشترتها .. يا للمهازل الأخلاقية".

واتفق مغرِّد بالمعرف "madrid" مع الرأي السابق، قائلاً: "قطر خرّبت الكورة، تجنيس وفلوس".

وغرَّد خالد؛ تعليقاً على مشاركة المنتخبين القطري والياباني في النسخة الجديدة: "بوجود قطر واليابان ما صارت كوبا صارت كأس الصداقة العالمية!".

كم تبعد المسافة؟

ولم تختلف تعليقات المغرِّدين الأجانب عن غيرهم، فأصابهم ما أصاب نظراءهم العرب من دهشة وذهول من مشاركة الدوحة في (كوبا أميركا)، وعدم توجيه الدعوة لمنتخب أميركي آخر.

وتساءل المغرِّد بابلو ليون؛ عن السبب في دعوة المنتخب القطري، وتجاهل دعوة الولايات المتحدة والمكسيك، بينما شارك آخر صورة لخريطة العالم توضح بُعد المسافة بين الدوحة وطوكيو وقارة أميركا الجنوبية.

بدوره، تساءل المغرِّد تيفيز؛ في دهشة، عن كم الأموال التي دفعتها الدوحة للوجود في ذلك الحدث، فقال: "كم دفعت قطر لتشارك في بطولتنا القارية؟".

وكتب المغرِّد ستيوارت تعليقاً على تقرير شبكة (BBC) البريطانية عن المشاركة القطرية: "مشاركة اليابان منطقية .. لكن مشاركة قطر يبدو أن للمال علاقة بها".

وكتب أحدهم: "يبدو أن أموال النفط اشترت جنسية القارة الأميركية"، بينما علّق آخر: "ربما ابتاعوا قارة أميركا الجنوبية.. إنهم يبتاعون كل شيء!".

وقالت مغرِّدة: "أعرف أنه يتعيّن عليهم دعوة منتخبين للبطولة بسبب قلة المنتخبات المشاركة، لكن في الحقيقة ينبغي عدم دعوة منتخبات غير لاتينية، نعم الأموال تتكلم، ولكن مشاركة اليابان وقطر قرار مضحك للغاية وغبي".

ودأب "كونميبول" على دعوة منتخبيْن من خارج القارة الأمريكية الجنوبية للعب في البطولة منذ عام 1993، حينما وجّه الدعوة إلى منتخبَيْ الولايات المتحدة والمكسيك للمشاركة في البطولة؛ وذلك لاستكمال عدد الفرق المشاركة، ورفعهم إلى 12 منتخباً (تتكون القارة من 10 منتخبات فقط)، وإضفاء بعض الإثارة على البطولة، ولكن كانت الاختيارات دائماً تنحصر في دول أميركا الوسطى والشمالية؛ لقرب المسافة، وتقارب الثقافات، حتى شاركت اليابان من القارة الآسيوية للمرة الأولى، إلى جانب المكسيك في عام 1999م.

وتُعد المشاركة القطرية هي الأولى من نوعها لمنتخب عربي في البطولة العريقة التي انطلقت للمرة الأولى في عام 1916م، ويحمل لقبها الأخير منتخب تشيلي.. وأوقعت القرعة المنتخب الخليجي في المجموعة الثانية إلى جوار الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

ولم يسبق لمنتخب من خارج القارة أن ظفر بالبطولة، التي تمتلك الأوروجواي الرقم القياسي في الفوز بها (15 مرة).