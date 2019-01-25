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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريباً، بعد اضطرابات في البلاد.
وألمحت واشنطن إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيدٍ من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، بزيادة 71 سنتاً تعادل 1.2 % عن التسوية السابقة.
وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتاً يعادل 1.3 %.
النفط يرتفع 1 % .. مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-25
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريباً، بعد اضطرابات في البلاد.
وألمحت واشنطن إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيدٍ من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، بزيادة 71 سنتاً تعادل 1.2 % عن التسوية السابقة.
وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتاً يعادل 1.3 %.
25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440
01:01 PM
كراكاس إلى مزيد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 %، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من احتمال تعطل صادرات فنزويلا من الخام قريباً، بعد اضطرابات في البلاد.
وألمحت واشنطن إلى أنها قد تفرض عقوبات على صادرات فنزويلا النفطية، مع دخول كراكاس في مزيدٍ من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وبلغ خام القياس العالمي مزيج برنت 61.80 دولار للبرميل في العقود الآجلة بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش، بزيادة 71 سنتاً تعادل 1.2 % عن التسوية السابقة.
وسجّلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.82 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 69 سنتاً يعادل 1.3 %.
، النفط يرتفع 1 % .. مع تهديد أمريكا بعقوبات على فنزويلا ،
المصدر : الخليج 365
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