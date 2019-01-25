محمد بن مسعود - الدمام - أعربت عن تمنياتها له بالسعادة ولشعبه باطراد التقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. القيادة تهنئ رئيس الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-01-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. 25 يناير 2019 - 19 جمادى الأول 1440 01:01 PM أعربت عن تمنياتها له بالسعادة ولشعبه باطراد التقدم أعربت عن تمنياتها له بالسعادة ولشعبه باطراد التقدم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند رام ناث كوفيند؛ بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق اطراد التقدم والازدهار. وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية الهند الصديق المزيد من التقدم والازدهار. ، القيادة تهنئ رئيس الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية ،

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