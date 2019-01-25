

جدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، والتقى منسوبي ومفتشي الهيئة فيهما.

واطلع الدكتور الجضعي على الخدمات التي توفرها الهيئة في الميناء مثل: الاستعلام عن الشحنات عبر منصة "تبادل" ونظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض،إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بهما مفتشو الهيئة على مدار الساعة في الشحن الجوي في مطار الملك عبد العزيز.

واجتمع الدكتور الجضعي مع منسوبي "الغذاء والدواء" في منطقة مكة المكرمة وناقش معهم أبرز التحديات والصعوبات.

// انتهى //

13:54ت م

0043



جدة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستفقد معالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز، والتقى منسوبي ومفتشي الهيئة فيهما.واطلع الدكتور الجضعي على الخدمات التي توفرها الهيئة في الميناء مثل: الاستعلام عن الشحنات عبر منصة "تبادل" ونظام الفسح الإلكتروني، ومسار المعاملات في الميناء من خلال شاشات العرض،إضافة إلى الإجراءات التي يقوم بهما مفتشو الهيئة على مدار الساعة في الشحن الجوي في مطار الملك عبد العزيز.واجتمع الدكتور الجضعي مع منسوبي "الغذاء والدواء" في منطقة مكة المكرمة وناقش معهم أبرز التحديات والصعوبات.// انتهى //13:54ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "الغذاء والدواء" يتفقد سير العمل في منفذي ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.