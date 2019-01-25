

بكين 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أعلن مسؤولون أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل بانفجار في مبنى في شمال شرق الصين، الجمعة، سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته، بينما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا في الحادثة.

وقالت سلطات مدينة شانغشون في بيان: "إن الانفجار وقع الساعة 13,20 (07,20 ت غ) في الطابق الـ 30 من برج واندا بلازا"، وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى ذاته، بحسب ما أفاد بيان حكومي.

وتحدث شهود عيان، عن دوي أكثر من 20 انفجارًا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج. وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقًا مزدحمًا غطاه الدخان.

// انتهى //

13:52ت م

0042



بكين 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأعلن مسؤولون أن شخصًا واحدًا على الأقل قتل بانفجار في مبنى في شمال شرق الصين، الجمعة، سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته، بينما فتحت السلطات تحقيقًا جنائيًا في الحادثة.وقالت سلطات مدينة شانغشون في بيان: "إن الانفجار وقع الساعة 13,20 (07,20 ت غ) في الطابق الـ 30 من برج واندا بلازا"، وسبقه بثلاث دقائق انفجار آخر لسيارة في مرآب في المبنى ذاته، بحسب ما أفاد بيان حكومي.وتحدث شهود عيان، عن دوي أكثر من 20 انفجارًا، بينما تم إخلاء المباني المحيطة بالبرج. وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، طريقًا مزدحمًا غطاه الدخان.// انتهى //13:52ت م0042

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انفجاران في مبنى شمال شرق الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.