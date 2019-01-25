السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تدشن بوابتها الإلكترونية المحدثة



الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

دشَّنت معالي مديرة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل امس البوابة الإلكترونية للجامعة بعد تطويرها ، بحضور قيادات الجامعة.

وأوضحت الدكتورة هدى العميل أن بوابة الجامعة التقنية نافذة العالم الخارجي للتعرف على برامجها ومرجعاً معرفياً وخدمياً لمنسوبي ومنسوبات الجامعة خاصة الطالبات،مفيدة أن البوابة بعد تحديثها تُتيح التفاعلية وتواكب أحدث التوجهات في تصميم وعرض المعلومات وثرائها، حيث صُممت بعد إجراء دراسة مرجعية لأفضل مواقع الجامعات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية بأكثر من لغة .

واكدت معاليها بأن البوابة الإلكترونية تعد خطوة من خطوات الجامعة لتحقيق التحول الرقمي اتساقاً مع توجيهات المملكة نحو بناء منظومة تقنية لمؤسسات الحكومية للوصول لأتمتت التعاملات داخل الجامعة.

من جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات المهندس محمد بن مسفر الزايدي، أن الجامعة تنتهج -من خلال تدشين البوابة- استراتيجية تقنية ومعلوماتية موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي للتحول الوطني، وتسعى في ذلك إلى تمكين المنظومة التقنية والرقمية بالجامعة.

وأكد الزايدي أن المحتوى استخدام أحدث التقنيات والتطبيقات البرمجية، بالإضافة إلى التصميمات الاحترافية التي تواكب أحدث معايير التصاميم للمواقع الإلكترونية مع مراعاة سهولة الاستخدام وتحسين تجارب المستفيدين، مشيرا إلى العديد من المزايا المستحدثة في البوابة ومنها توافر الأدوات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة مع دعمها للعديد من اللغات المختلفة منها الإنجليزية والفرنسية .

// انتهى //

13:45ت م

0040



الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسدشَّنت معالي مديرة جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل امس البوابة الإلكترونية للجامعة بعد تطويرها ، بحضور قيادات الجامعة.وأوضحت الدكتورة هدى العميل أن بوابة الجامعة التقنية نافذة العالم الخارجي للتعرف على برامجها ومرجعاً معرفياً وخدمياً لمنسوبي ومنسوبات الجامعة خاصة الطالبات،مفيدة أن البوابة بعد تحديثها تُتيح التفاعلية وتواكب أحدث التوجهات في تصميم وعرض المعلومات وثرائها، حيث صُممت بعد إجراء دراسة مرجعية لأفضل مواقع الجامعات العالمية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية بأكثر من لغة .واكدت معاليها بأن البوابة الإلكترونية تعد خطوة من خطوات الجامعة لتحقيق التحول الرقمي اتساقاً مع توجيهات المملكة نحو بناء منظومة تقنية لمؤسسات الحكومية للوصول لأتمتت التعاملات داخل الجامعة.من جانبه أوضح المشرف العام على الإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات المهندس محمد بن مسفر الزايدي، أن الجامعة تنتهج -من خلال تدشين البوابة- استراتيجية تقنية ومعلوماتية موائمة لرؤية المملكة 2030 وبرنامجها التنفيذي للتحول الوطني، وتسعى في ذلك إلى تمكين المنظومة التقنية والرقمية بالجامعة.وأكد الزايدي أن المحتوى استخدام أحدث التقنيات والتطبيقات البرمجية، بالإضافة إلى التصميمات الاحترافية التي تواكب أحدث معايير التصاميم للمواقع الإلكترونية مع مراعاة سهولة الاستخدام وتحسين تجارب المستفيدين، مشيرا إلى العديد من المزايا المستحدثة في البوابة ومنها توافر الأدوات المساندة لذوي الاحتياجات الخاصة مع دعمها للعديد من اللغات المختلفة منها الإنجليزية والفرنسية .// انتهى //13:45ت م0040

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تدشن بوابتها الإلكترونية المحدثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.