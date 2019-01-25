السعودية اليوم / جامعة نجران تبدأ في استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير الثلاثاء القادم



نجران 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، استقبال طلبات القبول في برامج الماجستير ،الثلاثاء القادم، حتى يوم الأحد 1440/6/5هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير التي تم تخصيص القبول بها هي: التربية الخاصة "مسار صعوبات التعلم"، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.

وأكد العسيري، أن شروط القبول العامة والخاصة متوفرة على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل عليهم الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية لإنهاء إجراءات قبولهم المبدئي.

// انتهى //

13:41ت م

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نجران 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستبدأ عمادة الدراسات العليا بجامعة نجران، استقبال طلبات القبول في برامج الماجستير ،الثلاثاء القادم، حتى يوم الأحد 1440/6/5هـ، عن طريق البوابة الإلكترونية.وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور محمد مفرح عسيري، أن برامج الماجستير التي تم تخصيص القبول بها هي: التربية الخاصة "مسار صعوبات التعلم"، والمناهج وطرق التدريس، والحديث وعلومه، وبرنامج إدارة الأعمال للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات، ورياض الأطفال للبنات فقط، وبرامج فيزياء المواد المتقدمة، والفقه للبنين.وأكد العسيري، أن شروط القبول العامة والخاصة متوفرة على موقع العمادة http://dpgs.nu.edu.sa/deanship-programs، كما أن الطلاب والطالبات الراغبين في التسجيل عليهم الدخول على الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init للتسجيل إلكترونياً، مشيراً إلى ضرورة مراجعة المتقدمين للكليات ومتابعة مواقعها الإلكترونية بعد انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية لإنهاء إجراءات قبولهم المبدئي.// انتهى //13:41ت م0039

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