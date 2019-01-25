

محايل 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة

عسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ,داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .

// انتهى //

13:37ت م

0038



محايل 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأدى جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل اليوم, صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب عبد المحسن بن أحمد محمد عسيري أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وتقدم محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده, المصلين بالجامع الكبير بالمركز, الذي نقل عقب الصلاة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وتعازي سمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقةعسير لذي الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .من جهتهم عبّر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان العزة والكرامة، مشيرين إلى أن استشهاد ابنهم دفاعا عن الوطن وسام فخر لهم ,داعين الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته .// انتهى //13:37ت م0038

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جموع المصلين بمركز بحر أبو سكينه تشيّع شهيد الواجب الرقيب " عسيري " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.