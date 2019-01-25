السعودية اليوم / تأهيل الطالب لأداء اختبار القدرات دورة تدريبية بغرفة نجران



نجران 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران يوم الأحد القادم، دورة تدريبية بعنوان "تأهيل الطالب لأداء اختبار القدرات"، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بنجران.

وأفاد أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، أن الدورة التي ستستمر أربعة أيام، تتضمن عدة محاور منها: تنمية مهارات الطالب، وكيفية التعامل مع الوقت، واستخدام الطرق المنطقية لحل الأسئلة، إضافةً إلى كيفية التخلص من التوتر خلال الاختبارات.

وأكد أن الغرفة تسعى دائماً إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والثقافة، والإسهام في دعم وتشجيع الطلاب في رفع التحصيل العلمي لهم من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن رسوم الدورة ستكون مجانية لأبناء الشهداء.

// انتهى //

13:35ت م

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نجران 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران يوم الأحد القادم، دورة تدريبية بعنوان "تأهيل الطالب لأداء اختبار القدرات"، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بنجران.وأفاد أمين عام الغرفة صالح بن حمد كرحان، أن الدورة التي ستستمر أربعة أيام، تتضمن عدة محاور منها: تنمية مهارات الطالب، وكيفية التعامل مع الوقت، واستخدام الطرق المنطقية لحل الأسئلة، إضافةً إلى كيفية التخلص من التوتر خلال الاختبارات.وأكد أن الغرفة تسعى دائماً إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية من خلال خدمة المجتمع وتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي والثقافة، والإسهام في دعم وتشجيع الطلاب في رفع التحصيل العلمي لهم من خلال عقد مثل هذه الدورات التدريبية، مشيراً إلى أن رسوم الدورة ستكون مجانية لأبناء الشهداء.// انتهى //13:35ت م0037

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