السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الباكستانية



إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إدانة باكستان بشدة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى تأكيد باكستان بأن موقفها تجاه إسرائيل لم يتغير، وأنها لم ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع تل أبيب ولا تعترف بإسرائيل كدولة.

وأخبرت صحف الجمعة عن تلقي البنك المركزي الباكستاني مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، كشريحة أولى من المبلغ الذي اعتمدته الدولة، لدعم السياسة المالية والنقدية لباكستان.

وتطرقت إلى اتفاق باكستان وتركيا، على مواصلة التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية.

واهتمت الصحف بإجراء الجيش الباكستاني أمس، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض، قصير المدى، متعدد المهام، مطور محليًا، قادر على التصدي للهجمات الصاروخية وتدمير أنظمة الدفاع.

أفغانيًا.. تناقلت صحف باكستان، أنباء مقتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، خلال عمليات متفرقة نفذتها القوات الأفغانية وقوات التحالف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

13:17ت م

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إسلام آباد 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، إدانة باكستان بشدة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأشارت إلى تأكيد باكستان بأن موقفها تجاه إسرائيل لم يتغير، وأنها لم ترتبط بأي علاقات دبلوماسية مع تل أبيب ولا تعترف بإسرائيل كدولة.وأخبرت صحف الجمعة عن تلقي البنك المركزي الباكستاني مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، كشريحة أولى من المبلغ الذي اعتمدته الدولة، لدعم السياسة المالية والنقدية لباكستان.وتطرقت إلى اتفاق باكستان وتركيا، على مواصلة التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الدولية.واهتمت الصحف بإجراء الجيش الباكستاني أمس، تجربة ناجحة على صاروخ باليستي أرض ـ أرض، قصير المدى، متعدد المهام، مطور محليًا، قادر على التصدي للهجمات الصاروخية وتدمير أنظمة الدفاع.أفغانيًا.. تناقلت صحف باكستان، أنباء مقتل 40 مسلحًا من حركة طالبان، خلال عمليات متفرقة نفذتها القوات الأفغانية وقوات التحالف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //13:17ت م0035

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