سياسي / المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث مستجدات الملف الليبي مع رئيس الوزراء الإيطالي



طرابلس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الملف الليبي وآخر مستجداته، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما.

وأعرب المسؤول الإيطالي خلال اللقاء ، عن دعم حكومته القوي، لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في ليبيا.

// انتهى //

13:10ت م

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طرابلس 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسبحث المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الملف الليبي وآخر مستجداته، خلال زيارته الحالية إلى العاصمة الإيطالية روما.وأعرب المسؤول الإيطالي خلال اللقاء ، عن دعم حكومته القوي، لجهود الأمم المتحدة في تسيير العملية السياسية في ليبيا.// انتهى //13:10ت م0034

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