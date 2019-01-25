السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

‏‪ ‬لندن 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس‏أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، آخر التطورات المتسارعة والأحداث الجارية في فنزويلا، وسط تداولات وخلافات دولية حول من يقود البلاد، مشيرة إلى تهديد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بالتدخل في فنزويلا.كما واصلت صحف الجمعة تناولها آخر التطورات في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تصريح وزير الخزانة البريطانية فيليب هاموند أن خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون اتفاق بين الطرفين قد يعد "خيانة" لنتيجة الاستفتاء الذي أقر الخروج، وذلك ردًا على بعض الأصوات التي تنادي بالخروج بدون اتفاق.ونقلت صحف الجمعة عن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، أن السلطات الإيرانية اعتقلت في العام الماضي، أكثر من 7 آلاف شخص، فيما وصفتها بأنها "حملة قمع سافرة".وسلطت الضوء على دعوة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الجديد، فيليب تشيسيكيدي، إلى المصالحة الوطنية وإعلان اعتزامه إطلاق سراح كل السجناء السياسيين ببلاده بعد أدائه القسم رئيسًا للبلاد، خلفًا لرئيسها السابق جوزيف كابيلا، وذلك في أول انتقال سلمي للسلطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد 59 عامًا من استقلالها.وأشارت صحف بريطانيا إلى المفاوضات التي تجري بين حركة طالبان الأفغانية، ومسؤولين أمريكيين، واتفاق الجانبين على الحد من نشاطات المجموعات الإرهابية في أفغانستان.// انتهى //12:53ت م0030