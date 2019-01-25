السعودية اليوم / إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية



القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

قررت سلطات ميناء نويبع البحري، فتح الميناء اليوم، عقب تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف في تصريح اليوم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ،

والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، لسلامة الملاحة البحرية، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

// انتهى //

12:49ت م

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القاهرة 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسقررت سلطات ميناء نويبع البحري، فتح الميناء اليوم، عقب تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.وأوضح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف في تصريح اليوم، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ،والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، لسلامة الملاحة البحرية، والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.// انتهى //12:49ت م0029

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