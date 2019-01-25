شكرا لقرائتكم من جبال الألب السويسرية .. منتدى دافوس يشيد بنجاحات المملكة ويبشر بمستقبل واعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكدت شبكة “تشانل نيوز آسيا” أن المملكة أرسلت أحد أقوى وفودها إلى المنتجع الجبلي السويسري في دافوس، وحظيت باهتمام أجندات كبار المديرين التنفيذيين للمؤسسات العالمية والعديد من البلدان.

وأشارت الشبكة الآسيوية إلى أن المملكة نجحت في جذب كبار رجال الأعمال الغربيين لحضور نقاشها حول “الخطوات التالية للمملكة العربية السعودية”، حيث تحدث الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية الكبرى، باتريك بويان، ورئيس مجلس إدارة بنك مورجان ستانلي جيمس جورمان مع وزيري المالية والاقتصاد السعوديين.

وأوضحت الشبكة أن تجمع دافوس في جبال الألب السويسرية كان شاهدًا على اهتمام العديد من الاقتصاديين على مستوى العالم بخطط السعودية المستقبلية لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية.

قال الرئيس السويسري أولي مورير، إن بلاده تحركت وأرادت بناء علاقات قوية مع الرياض، خاصة وأنها من أهم المستثمرين على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن سويسرا ترغب في التعاون المالي بقوة مع المملكة.

ومن جانبها، قالت وكالة أنباء رويترز الدولية، إن حضور المملكة القوى في دافوس كان بمثابة رد قاس على المنتقدين والساعين إلى إغفال الروابط الاقتصادية التي لطالما كان لها أدوارها المؤثرة في العلاقات السياسية بين الدول.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري لرويترز يوم الأربعاء، إن الوفد السعودي عقد في دافوس عشرات الاجتماعات ولم ينسحب أي مستثمر غربي، وهو ما يشير إلى مكانة المملكة على المستوى الاقتصادي كقبلة للراغبين في الاستثمار.



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