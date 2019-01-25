رابط تسجيل قياس 1440 المباشر برقم الهوية الوطنية عبر موقع المركز الوطني للقياس Qiyas

ننشر رابط تسجيل قياس 1440 للتسجيل في كافة اختبارات قياس المتاحة واختبارات كفايات المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لـ موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1440 ضمن اختبارات قياس المهنية التي يتم التسجيل بها عبر موقع المركز الوطني للقياس qiyas.sa الرسمي، حيث تم التأكيد من قبل نتائج الدراسات والبحوث على الأهمية الكبيرة للمعلم والمعلمة في العملية التعليمية، ومدى الارتباط بين مستوى تأهيله وقدراته والتحصيل الدراسي للطلاب والطالبات لديه، ومن هنا جاءت أهمية اختبارات قياس التي تعد من الأنظمة التربوية الدقيقة المتعلقة بتوظيف المتقدمين لشغل وظائف مهنة التدريس، ويرجع ذلك إلى ضمان توفر المستويات العليا من الكفاية لمن يتقدم لشغل الوظائف التعليمية.

وقد تم الإعلان يوم الاثنين 21 يناير 2019 الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440 عن البدء في تسجيل قياس 1440 التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية للفترتين الأولى والثانية بنين، وقد تم الإعلان عن ذلك الآن عن طريق حساب قياس تويتر الرسمي، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر التسجيل في قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية والنظرية 1440، ورقم قياس الموحد للتواصل مع مركز الاتصال لخدمة المستفيدين، ورابط استعلام نتائج قياس 1440 القدرات العامة ونتائج الاختبارات الأخرى المتاحة.

رابط تسجيل قياس 1440

من منطلق رفع مستوى كفاية المعلمين والمعلمات، والعمل على تحسين وتطوير جودة التعليم، لما تتطلبه مهنة التدريس من متطلبات ومهارات مرتفعة تؤدي إلى تحسين الأداء التعليمي عن طريق انتقاء المعلمين والمعلمات الجُدد باستخدام أدوات تقويم ذات مستوى عالٍ من المصداقية والموضوعية تعتمد على معايير تم إنشاؤها على أحدث التوجهات العالمية، فقد تم إنشاء اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات، حيث يتم اختبارهم والتحقق من مدى توافر الحد الأدنى من المعايير التي من المقرر أن تكون متوفرةً لدى الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس عند الإعلان عن وظائف تعليمية شاغرة، ويتم تسجيل قياس 1440 وفقاً للمواعيد المحددة من المركز.

وتتكون اختبارات كفايات المعلمين والمعلمين التي يتم الالتحاق بها بعد إتمام التسجيل في قياس 1440هـ من اختبارين أساسيين (اختبار عام، اختبار تخصص)، ويتألف كل اختبار من هذه الاختبارات من 75 سؤالاً، باستثناء تخصصي الفيزياء والرياضيات (60 سؤالاً لكلٍ منهما)، وعمل الاختبار العام على تغطية المجالات التربوية العامة التي تجمع كافة التخصصات التدريسية وهم (المعرفة المهنية، تعزيز التعليم، دعم التعليم، المسؤولية المهنية) بينما يغطي اختبار التخصص الذي يبلغ 25 تخصصاً، المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات ومعاييرها الواردة عبر موقع المركز الوطني للقياس الإلكتروني، كما يتم تسجيل قياس 1440 من خلال الموقع الرسمي أيضاً.

وقد أورد المركز الوطني للقياس والتقويم أهم المعايير والأدلة المتعلقة باختبار كفايات المعلمين والمعلمات التي ينبغي على كل متقدم لأداء اختبار المعلمين والمعلمات الإطلاع عليها قبل دخول الاختبار، حيث يقيس الاختبار مستوى المتقدم للاختبار في المعارف والعلوم والمهارات التي تقوم بتغطية الجوانب الأساسية بمهنة التدريس والتعليم طبقاً للمعايير الوطنية، وقد أُجريت على هذا الاختبار 43 دراسة علمية، ويتم التعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بالاختبار من خلال اتباع رابط موقع قياس الرسمي التالي، ثم اختيار الاختبارات المهنية، ثم اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، ومن ثم يمكنكم التعرف على تفاصيل تسجيل قياس 1440 للمعلمين.

e-services.qiyas.sa

تسجيل كفايات المعلمين والمعلمات

التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1440

وفقاً للمواعيد المرفقة عبر موقع نجوم مصرية من خلال النقاط السابقة، يُمكنكم التعرف على مواعيد تسجيل اختبارات المعلمين والمعلمات 1440، حيث من المقرر أن تسجيل الرجال قد بدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي 25 سبتمبر 2018 الموافق لتاريخ 15 محرم 1440 في الاختبارات الورقية للقياس، وتستمر عملية التسجيل في قياس 1440 للذكور حتى 27-10-2018 الموافق 18-2-1440هـ، ويتم تسجيل قياس 1440 باتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

تحديث 2 أكتوبر 2018: وفقاً لمواعيد التسجيل المبكر في اختبارات قياس 1440، فقد بدأ التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات “نساء” اعتباراً من يوم الاثنين الموافق لتاريخ 21 محرم 1440هـ، وذلك لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50)، ومن خلال الرابط الرسمي المرفق بالمقال يمكنكم دخول موقع المركز الوطني للقياس من أجل تسجيل قياس 1440 كفايات المعلمين والمعلمات.

تحديث 21 أكتوبر 2018: قام المركز الوطني للقياس بحصر التسجيل لفترة محددة على المتقدمين بالتسجيل الجُدد أو من حصل على درجة أقل من 50 في اختبار المعلمين أو حصل على درجة أقل من 70 في اختبار القدرة المعرفية، ويرجع ذلك إلى الإقبال الكبير على تسجيل قياس للمعلمين والقدرة المعرفية، وسيتم إتاحة التسجيل لبقية المتقدمين وفقاً لمواعيد محددة، وطبقاً لهذه المواعيد الرسمية، فسوف يتم إتاحة اختبارات المعلمين والمعلمات والقدرة المعرفية لبقية المتقدمين اليوم الأحد الموافق لتاريخ 12 صفر 1440، ومن يرغب في دخول موقع المركز الوطني للقياس للتسجيل، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل قياس 1440 الرسمي المرفق بالمقال عبر موقع نجوم مصرية.

نتائج قياس القدرات العامة 1440

أعلن المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018م الموافق لتاريخ 27 صفر 1440هـ عن نشر نتائج القدرات العامة الورقية “الفترة الأولى”، حيث يترقب العديد من المواطنين المستفيدين للإعلان عن نتائج قياس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك للاستعلام عن قياس النتائج قدرات وفقاً للموعد المحدد رسمياً من قبل المركز، ويستقبل الموقع الآن العديد من طلبات الاستعلام عن نتائج القياس برقم الهوية الوطنية فقط، لذلك يجب محاولة تحميل صفحة قياس الخدمات الإلكترونية عدة مرات، حتى يتم الولوج للملف الشخصي باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور، ويتم التسجيل في اختبارات قياس من خلال اتباع رابط تسجيل قياس 1440 الرسمي المرفق عبر موقعنا موقع نجوم مصرية.

نتائج قياس القدرات العامة 1440

تحديث: وجه المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية تنبيهاً لأولياء الأمور ممن يهتمون بتسجيل الطلاب في مقياس الموهبة والإبداع (بوابة موهبة 2019)، بأن رابط التسجيل في مقياس موهبة متاح حالياً عبر بوابة قياس الإلكترونية، حيث يتم تنفيذه من جانب قياس بالشراكة والتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع من أجل التعرف على الموهوبين من خلال المشروع الوطني للتعرف على الموهوبين، ويتم التسجيل من خلال رابط تسجيل قياس 1440 المباشر المرفق.

تحديث 4 ديسمبر 2018: تم التصريح رسمياً من جانب المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للقياس الأستاذ إبراهيم الرشيد بأنه لن يتم تأجيل الاختبارات، وسوف يراعي المركز كافة الحالات، ويتيح المركز رقم قياس الموحد ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى لمن يتعذر عليهم الحضور للاختبارات بسبب سوء الطقس والأحوال الجوية، وسوف يقدم المركز الدعم الكامل للمستفيدين، ومن يرغب في التسجيل باختبارات قياس الورقي والمحوسب يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط تسجيل قياس 1440 المباشر الرسمي لدخول موقع قياس qiyas الإلكتروني.

التسجيل في قياس 1440

يتيح المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية إمكانية التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي المحوسب “الاستثنائي” للمستفيدين ممن ليس لديهم نتائج سابقة وتاريخ ميلادهم من 1 محرم 1418هـ وحتى 30 ذي الحجة 1422هـ، ويُعطي المركز مهلة 72 ساعة لمن يرغب في تعديل أو حذف التسجيل في قياس المحوسب، ويتم الحذف أو التعديل من خلال ملف المستفيد/المستفيدة على موقع قياس الإلكتروني، كما يُعطي qiyas إمكانية دخول اختبار قياس القدرات العامة لخمس محاولات، بالإضافة إلى إمكانية دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور 3 سنوات من تاريخ أول اختبار،ويمكنكم تسجيل قياس 1440 باتباع الرابط المباشر المُرفق.

تحديث: سيتم إتاحة نتائج قياس كفايات المعلمين والمعلمات اليوم الخميس بتاريخ 27 ربيع الثاني 1440هـ، ويتيح موقع قياس الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن الاختبارات (نتائج كفايات المعلمين) من خلال قياس تسجيل الدخول برقم السجل وكلمة المرور، ثم الضغط على الاختبارات المُسجلة، ثم النتائج، ثم اختيار نتائج كفايات المعلمين، وعن طريق الدخول للملف الشخصي أيضاً باتباع الرابط المباشر المرفق يمكنكم تسجيل قياس 1440الاختبارات المتاحة.

نتائج كفايات المعلمين

تحديث 24 يناير 2019: تم الإعلان من قبل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية من خلال الحساب الرسمي للقياس على موقع التواصل الاجتماعي “قياس تويتر”، عن البد في تسجيل قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية بنين الفترتين الأولى والثانية اعتباراً من يوم الاثنين 21 يناير الموافق لتاريخ 15 جمادي الأولى 1440، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية من خلال النقاط التالية: