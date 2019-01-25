المرور تحدد 3 شروط لتسجيل المخالفات المرورية

لتحرِّي الدقة في استيفاء كل البيانات
شدّدت الإدارة العامة للمرور وكل من الجهات الأمنية الأخرى (أمن الطرق والدوريات الأمنية)، والتي تقوم برصد المخالفات المرورية على أهمية تحري الدقة في رصد المخالفات.
وعلمت "عاجل" من مصادرها، أن جهاز "باشر" لرصد المخالفات بدأ في تنبيه مستخدميه بأنه لا يقبل تسجيل المخالفات إلا بإدخال ثلاث صور، (صورة عن قرب للوحة المركبة- صورة عن بعد للسيارة كاملة- صورة للسيارة مع كامل المنطقة).
وأضافت المصادر أن الأمر يعتبر كمستند، يُعتمد عليه في تسجيل المخالفات، وأن ذلك يقوم مقام محاضر الضبط المستخدمة في الضبط اليدوي، وذلك لتحرِّي الدقة في استيفاء كل البيانات اللازمة لتسجيل المخالفات.
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