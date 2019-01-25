وكيل محافظة الطائف يدشن عربة الصحة المتنقلة

أناب محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وكيل المحافظة أحمد بن سعد السميري، في تدشين العربة المتنقلة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بديوان المحافظة، بحضور مدير صحة الطائف صالح بن سعد المؤنس.

وقالت الدكتورة أمل الفيفي مساعد الصحة العامة إن العربة المتنقلة تقدم خدمة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بقياس سكر الدم وضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر .

واكدت "الفيفي"، أن العربة ستتواجد داخل محافظة الطائف لمدة شهر، تستهدف الدوائر الحكومية وأماكن التجمعات العامة من حدائق ومجمعات تجاريه ومساجد ثم تتجه بعد ذلك للمحافظات الطرفية لمدة شهرين بالتناوب، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل العيادة من قبل إدارة البرامج الصحية والأمراض المزمنة بواسطة كادر طبي مختص في الفترة الصباحية و فريق من المتطوعين الصحين المدربين في الفترة المسائية.

وقالت إن العربة المتنقلة تهدف للوصول الى كافة افراد المجتمع في اماكن عملهم وتواجدهم وتقدم خدمات صحية متعددة تتعلق بقياس المستوى الصحي.

ياتي ذلك بعد شهرين من اطلاق مديرية الشؤون الصحية بالطائف -مُمثلة في المستشفيات والمراكز الصحية والإدارات التابعة لها، أكثر من ١٠٠٠ مبادرة تطوعية، بمشاركة ١٠ آلاف متطوع ومتطوعة.

وتأتي هذه المبادرات بتوجيهات ومتابعة مديرية الشؤون الصحية بالطائف ، حيث كان من أبرزها: «مبادرة العناية بالسكري، فحوصات، تدريب المرشدين الطلابيين، ملتقى أسرة المضخة، مدرستي جزء من علاجي»، ومبادرة قافلة وادي النمل "فحوصات، علاج، تثقيف، الاستكشاف الحشري، التوعية عن الضنك، المالطية، الملاريا".

ومن بين تلك المبادرات التي أطلقتها صحة الطائف، مبادرة نشر ثقافة المشي "ممشى أمانة الطائف، ممشى الردف، ممشى حديقة الحكير»، ومبادرة بسمة الطائف "استشارات طبية للكشف عن الأسنان، توعية وتثقيف"، ومبادرة العناية بالمرضى النفسيين التائهين، ومبادرات زيارة دور الرعاية الاجتماعية والتأهيل الشامل والجهات الخيرية، ومبادرة لم ننساكم للعناية بالعمالة التي تعمل بمنشآت الصحة وتقديم الهدايا لهم، ومبادرة دورات الإنعاش القلبي الرئوي، إضافة للعديد من المبادرات الصحية والتوعوية التي تستهدف كل فئات المجتمع.