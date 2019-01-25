السعودية اليوم / القوات الإسرائيلية تعتقل أسيرًا فلسطينيًا محررًا من مخيم جنين



جنين 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا فلسطينيًا محررًا من مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتقلت الأسير المحرر صهيب بسام السعدي بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم.

// انتهى //

11:44ت م

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جنين 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أسيرًا فلسطينيًا محررًا من مخيم جنين.وذكرت مصادر محلية في جنين، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، واعتقلت الأسير المحرر صهيب بسام السعدي بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم.// انتهى //11:44ت م0023

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