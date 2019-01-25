السعودية اليوم / حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا ترتفع إلى 59 قتيلاً



ماكاسار 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

تصاعدت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا بالأيام الأخيرة، لتبلغ 59 قتيلاً فيما قد تشهد مزيدًا من الارتفاع، إثر فقدان 25 شخصًا، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.

وتم إجلاء نحو 3400 شخص بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب جزيرة سولاويسي في جنوب البلاد، وتسببت بفيضان مجاري المياه.

وتحدثت آخر حصيلة للضحايا الخميس، عن سقوط قتيلاً. وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء. وتشهد إندونيسيا باستمرار فيضانات وانهيارات أرضية.

// انتهى //

11:19ت م

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ماكاسار 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستصاعدت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا بالأيام الأخيرة، لتبلغ 59 قتيلاً فيما قد تشهد مزيدًا من الارتفاع، إثر فقدان 25 شخصًا، حسبما أعلنت وكالة إدارة الكوارث.وتم إجلاء نحو 3400 شخص بعد أمطار غزيرة ورياح شديدة ضربت جنوب جزيرة سولاويسي في جنوب البلاد، وتسببت بفيضان مجاري المياه.وتحدثت آخر حصيلة للضحايا الخميس، عن سقوط قتيلاً. وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية، هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء. وتشهد إندونيسيا باستمرار فيضانات وانهيارات أرضية.// انتهى //11:19ت م0021

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