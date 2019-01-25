السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الطابع المفصلي الذي تتخذه أجواء مشاورات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مع الأقطاب السياسية المعنية بعملية تأليف حكومة لبنان الجديدة التي طوت شهرها التاسع.

وتناقلت نبأ إصابة أربعة أشخاص بجراح عقب انفجار عبوة ناسفة أمس، بالقرب من السفارة الروسية شمال شرق دمشق، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وواكبت صحف الجمعة، اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، تركز حول الموضوعات المتصلة بجهود السلام.

كما أخبرت عن مقتل واعتقال أربعة إرهابيين خلال مداهمة أمنية أمس، شرق العاصمة العراقية بغداد.

وأوردت إعلان الخزانة الأمريكية في بيان أمس، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، ضمن إطار الحملة المتواصلة للتخلص من شبكات غير قانونية يستخدمها النظام الإيراني لنشر الإرهاب والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم.

ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تمكّن قوات الجيش الوطني الليبي، من فرض سيطرتها الكاملة على مطار سبها الدولي.

// انتهى //

11:06ت م

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بيروت 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على الطابع المفصلي الذي تتخذه أجواء مشاورات رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري مع الأقطاب السياسية المعنية بعملية تأليف حكومة لبنان الجديدة التي طوت شهرها التاسع.وتناقلت نبأ إصابة أربعة أشخاص بجراح عقب انفجار عبوة ناسفة أمس، بالقرب من السفارة الروسية شمال شرق دمشق، وفق ما أكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وواكبت صحف الجمعة، اللقاء الذي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس، ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، ورئيس لجنة المراقبين باتريك كاميرت، تركز حول الموضوعات المتصلة بجهود السلام.كما أخبرت عن مقتل واعتقال أربعة إرهابيين خلال مداهمة أمنية أمس، شرق العاصمة العراقية بغداد.وأوردت إعلان الخزانة الأمريكية في بيان أمس، عن حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران، ضمن إطار الحملة المتواصلة للتخلص من شبكات غير قانونية يستخدمها النظام الإيراني لنشر الإرهاب والاضطرابات في مختلف أنحاء العالم.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى تمكّن قوات الجيش الوطني الليبي، من فرض سيطرتها الكاملة على مطار سبها الدولي.// انتهى //11:06ت م0019

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