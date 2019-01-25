الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الهند بـ"يوم الجمهورية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، برقية تهنئة لرئيس الهند رام ناث كوفيند بمناسبة ذكرى "يوم الجمهورية" لبلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الهندي، ولحكومة وشعب الهند اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي برقية تهنئة للرئيس كوفيند، معربا عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الهند المزيد من التقدم والازدهار.

وبدأت الهند احتفالاتها بـ"يوم الجمهورية" حيث تحتفل سنوياً بثلاثة أعياد أساسية؛ أحدها يوم الاستقلال عن التاج البريطاني في 15 أغسطس/آب، والثاني يوم غاندي جايانتي، وهو يوم ميلاد الزعيم الهندي المهاتما غاندي في 2 أكتوبر/تشرين الأول، والثالث يوم الجمهورية في 26 يناير/كانون الثاني.



