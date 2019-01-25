شكرا لقرائتكم تجاوبا مع ما نشرته “المواطن”.. أمانة جازان تنهي سفلتة مواقف سيارات حي السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تجاوبت أمانة منطقة جازان وبلدية جازان مع ما نشرته صحيفة “متابعات الخليج 365” بعنوان “بالفيديو والصور.. مياه ضحلة تعيق الحركة وتحاصر الطلاب في جازان” حيث بدأت أمس الأول في سفلتة المواقف بشكل كامل.

وكان تقرير “متابعات الخليج 365” سلط الضوء على المعاناة التي يعاني منها أولياء الأمور والمعلمون والطلاب في إحدى المدارس بحي السويس بجازان وذلك بسبب تجمع المياه بعد هطول الأمطار في مدخل المدرسة وصعوبة دخول الطلاب والمعلمين إلى ساحة المدرسة.

وأشاد الأهالي بدور “متابعات الخليج 365” في رفع معاناتهم وإيصالها للمسؤول وأيضا التفاعل السريع من قبل الأمانة في فترة قصيرة جدا مثمنين هذا التفاعل السريع.

من جانبهم قدم الأهالي وأولياء الأمور والمعلمون شكرهم وتقديرهم لأمانة جازان وعلى رأسها المهندس نايف بن سعيدان على هذا التفاعل مثمنين جهوده في خدمة الوطن والمواطن.

الجدير بالذكر أن الأمانة أنهت قبل يومين السفلتة بالكامل للشوارع المحيطة بالمدرسة.

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