شكرا لقرائتكم غبار يعيق الرؤية ورياح رعدية ممطرة على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تأثيرًا للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، تبوك، الحدود الشمالية, مكة المكرمة ،المدينة المنورة )، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



مختارات في أول حوار تصافح به “الإندبندنت عربية” قراءها.. بندر بن سلطان: حمد بن جاسم خبير نصف الحقيقة



الأرصاد تحذر: تقلبات جوية على هذه المناطق من السبت حتى الثلاثاء مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.