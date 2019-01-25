الان تتابع “الأرصاد وحماية البيئة” تعلن عن وظائف بنظام التعاقد للجنسين بجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توفر وظائف شاغرة، للرجال والنساء، للعمل بالهيئة بمحافظة جدة بنظام التعاقد ، وفق التفاصيل التالية :
الوظائف:
1- مصمم:
– مصمم (جرافيك) للتصاميم المتحركة والثابتة للتعاقد للعمل ضمن فريق مركز التواصل الرقمي.
– القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف برامج التصميم.
– القدرة على الإبتكار ، الإبداع والتميز المستمر.
– التطوير المستمر في تقنيات التصميم.
– العمل على برامج شركة أدوبي Adobe.
– مقر الوظيفة : جدة
2- إدارة وصناعة محتوى:
– إعداد المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية بإسلوب إبداعي.
– يجيد إدارة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
– المتابعة والتفاعل المستمر مع فريق العمل.
– التأكد من جودة محتوى التصاميم والسعي للإبداع والتجديد المستمر.
– مقر الوظيفة : جدة
» للتقديم ترسل السيرة الذاتية مع ملف الأعمال إلى البريد الإلكتروني التالي ( [email protected] ) .
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