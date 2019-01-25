الان تتابع “الأرصاد وحماية البيئة” تعلن عن وظائف بنظام التعاقد للجنسين بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توفر وظائف شاغرة، للرجال والنساء، للعمل بالهيئة بمحافظة جدة بنظام التعاقد ، وفق التفاصيل التالية :

الوظائف:

1- مصمم:

– مصمم (جرافيك) للتصاميم المتحركة والثابتة للتعاقد للعمل ضمن فريق مركز التواصل الرقمي.

– القدرة الكاملة على التعامل مع مختلف برامج التصميم.

– القدرة على الإبتكار ، الإبداع والتميز المستمر.

– التطوير المستمر في تقنيات التصميم.

– العمل على برامج شركة أدوبي Adobe.

– مقر الوظيفة : جدة

2- إدارة وصناعة محتوى:

– إعداد المحتوى باللغتين العربية والإنجليزية بإسلوب إبداعي.

– يجيد إدارة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

– المتابعة والتفاعل المستمر مع فريق العمل.

– التأكد من جودة محتوى التصاميم والسعي للإبداع والتجديد المستمر.

– مقر الوظيفة : جدة

» للتقديم ترسل السيرة الذاتية مع ملف الأعمال إلى البريد الإلكتروني التالي ( [email protected] ) .