يا ابن صميخ* *صح النوم*

آآآآه يا القهر.. تو ما طلع لك لسان يا ابن صميخ، واعترفت بالضرر الواقع على أبناء قبيلتك؟! طيب وينك من 20 سنة، يوم سحبت الحكومة الله يسامحها جناسينا وشردتنا ولعوزتنا

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