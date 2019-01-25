السعودية | هذه العقوبات تلاحق مصوري الحوادث النسائية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:09 صباحًا, 25 يناير 2019 م المناطق_متابعات قال المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج إن “السيدة التي تضررت من تصوير أحد المتطفلين لها أثناء وقوع حادث مروري أو أثناء قيادة سيارتها يحق لها تقديم شكوى على المصور، بالإضافة للمتداول والناشر للمقطع، والذي يعتبر مجرما بجرم التشهير نظاما”.

السجن والغرامة

وبحسب “الوطن”، أوضح الفرج أن “المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنص على أن من يمس بالحياة الخاصة للأفراد عن طريق التصوير أو التشهير تصل عقوبته للسجن لمدة سنة، ولغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، بالإضافة إلى حق المتضررات في المطالبة بحقهن الخاص”.

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