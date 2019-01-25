الان تتابع رسمياً: التعليم والدفاع المدني يمنعان استخدام الخيام بالمدارس والمنشآت التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبد الله العازمي: حذرَّت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المدارس الحكومية والأهلية والمعاهد من استخدام الخيام في منشآتها التعليمية سواءٌ بصورة دائمة أو مؤقتة وذلك لما تُشكله من خطورة كبيرة قد تهدد سلامة الأرواح والممتلكات. وبحسب تعميم اطلعت “الخليج 365” عليه فقد أكدت أن القرار جاء بناءاً على اللوائح والتعليمات الخاصة بالدفاع المدني والتي تمنع استخدام الخيام في مثل هذه المواقع, وقد تم بالفعل التأكيد على قادة المدارس على توفير بيئة أمنة.

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