الان تتابع الملك سلمان يدعو «عبد المهدي» لزيارة الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بغداد- الخليج 365: استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس الخميس، السفير السعودي في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري. وأكدت وكالة الأنباء العراقية “واع” أن السفير الشمري نقل دعوةً رسميةً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي لزيارة المملكة، ووعد بتلبيتها في الوقت المناسب.

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