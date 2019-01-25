العساكر: المملكة أسست 500 شركة ترفيهية خلال 2018 فقط

فريق التحرير
أكد رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أنه تم تأسيس 500 شركة ترفيهية خلال عام 2018 فقط.
وأضاف أن هذه الشركات الجديدة، التي تم تأسيسها في العام المنصرم، وفّرت 20 ألف وظيفة.
وذكر أن هيئة الترفيه قدّمت أكثر من 3200 يوم من الفعاليات الترفيهية، استفاد منها أكثر من 19 مليون زائر. مشيرًا إلى أن كل دولار استثمر فيها تضاعف.
وجاء ذلك -في تغريدة للعساكر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- حيث قال: "في عام 2018 فقط: تأسست 500 شركة ترفيهية، وفّرت أكثر من 20000 فرصة وظيفية. كما قدمت هيئة الترفيه @GEA_SA أكثر من 3200 يوم من الفعاليات الترفيهية لأكثر من 19 مليون زائر، وكل دولار استثمر فيها تضاعف".
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