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الان تتابع الطائف: غاب المعلمون فقام قائد الثانوية بتدريس 10 حصص لسد العجز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 - عبدالله العازمي :
قام قائد مدرسة ثانوية في الطائف بتدريس 10 حصص لسد العجز إثر غياب معلمين لعارض صحي. وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الخليج 365” فقد قام قائد ثانوية هوازن الاستاذ فهد العوفي بتدريس الحصص للطلاب وسد العجز لغياب ثلاثة من معلمي المدرسة إثر تعرضهم لعارض صحي يستمر لأكثر من شهر.
وقد تم توزيع جداولهم على المعلمين وتطبيقاً لألية سد العجز واثاره لمصلحة المدرسة وطلابها قام بواجبه كمعلم بتدريسها حتى عودة الزملاء مع دعواته لهم بالشفاء العاجل.
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