شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأردني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (دافوس)التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مدينة دافوس السويسرية اليوم، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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