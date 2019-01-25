: واصل أمير قطر تميم بن حمد انتهاكاته ضد الشعب القطري، لتنتقل إلى الأسرة القطرية الحاكمة، وتحديداً ضد أقربائه وأبناء عمومته، الذين يرفضون سياساته. وأشارت تقارير إلى مذبحة جديدة في الدوحة تكشف تفاصيل اعتقال أمراء من الأسرة الحاكمة في قطر، فيوماً بعد يوم يثبت النظام القطري وأميره الصغير أنه لا عهد له، فمن باع نفسه لمعتدٍ، ليس بغريب عليه أن يبيع أشقاءه وأبناء عمومته؛ للإبقاء على كرسيه ومنصبه، الذي يعلم جيداً أنه لا يستحقه. من جهته، قال مصدر مطلع من داخل قصر الوجبة كشفت إن نظام تميم بن حمد أمير قطر ألقى القبض على عدد من الأمراء المناوئين لنظام حكمه، ومن بين من تم إلقاء القبض عليهم، أمراء مقربون من تميم بن حمد نفسه، وأن سبب اعتقالهم هو محاولاتهم إقناع “تميم” بالتواصل مع دول المقاطعة العربية لإنهاء الأزمة. وأبان المصدر أن دفعة جديدة زجّ بها تميم بن حمد في السجون؛ لتثبيت أركان عرشه الضعيف، وذلك بعدما زجّ تميم بن حمد بابن عمه حفيد الحاكم الأسبق للإمارة..، والحكم عليه بالسجن لمدة 25 عاماً، دون أي جريمة فقط لتقاربه من المملكة العربية السعودية، ورفضه سياسات تميم بن حمد، القريبة من جماعة الإخوان والتنظيمات المتطرفة الأخرى.



كانت هذه تفاصيل خبر مذبحة جديدة في الدوحة.. تميم ينقلب على أبناء عمومته ويزج بهم في السجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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