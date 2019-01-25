هل ستضاف العلاوة السنوية كاملة هذا الشهر؟

: يترقب الموظفون بجميع القطاعات الحكومية والخاصة والوزارات والمؤسسات بالدولة موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين 1440هـ، خاصة بعد تطبيق نظام صرف الرواتب الشهرية تبعًا للشهور الميلادية، ليكون إيداع العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير يوم الأحد المقبل 27 يناير، وسط تضارب حول مقدار العلاوة لهذا الشهر. تضارب! وكشف محمد الزارع المختص في شؤون التعليم، أن قسيمة الراتب في نظام فارس تؤكد أن النظام ما زال يحتسب الراتب بالتقويم الهجري، حيث يلزم على وزارة التعليم أن تعدل احتساب الراتب وفقًا للأمر الملكي ولا تستمر بالهجري في احتساب الرواتب. وأكد الزارع في تغريدة سابقة أن العلاوة ستكون فقط عن 6 أيام وليست كاملة، وذلك لأن إدارات التعليم رفعت فقط بهذه الفترة بسبب التضارب بين التاريخ الميلادي والهجري. ما هي العلاوة السنوية ؟ والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل. وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي إحدى أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها. وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحد. حساب العلاوة السنوية أما قيمة العلاوة السنوية وكيفية حسابها، فتتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة ما بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15، ما يعني أنها كل سنة تزيد تقريبًا مبلغًا لا يتجاوز 30 ريالًا في السنين الأولى. وكانت العلاوة السنوية تضاف إلى رواتب الموظفين بداية كل عام هجري، حتى العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها، حيث قررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ثم بعدها في شهر مايو الماضي، طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية،إذ أصبحت مرتبطة بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي، ولكن قرار الملك أعاد الأمور إلى نصابها ليتم صرفها كما كان سابقًا بدون تقييم. الحاصلون على العلاوة السنوية ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين، وهؤلاء هم من سيحصلون على العلاوة السنوية بشكل دوري سنويًا. وعلى مدى أشهر كان السؤال حول مصير العلاوة السنوية هو الأكثر إلحاحًا، وذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء سابقًا عدم منح العلاوة السنوية وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد، بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة، حتى أدخل أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة، السرور والفرحة على قلوب الملايين مساء الثلاثاء 16 أكتوبر 2018. وكانت قد نصّت قرارات مجلس الوزراء سابقًا على إلغاء وتعديل وإيقاف العمل ببعض البدلات والمكافآت والمزايا المالية الممنوحة للموظفين، كما نصّت على أن يكون الحد الأعلى للمكافأة، التي تصرّف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي (أعمال خارج وقت الدوام الرسمي) 25% من الراتب الأساسي لأيام التكليف و50% في العطل الرسمية أو الأعياد.



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