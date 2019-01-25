تعرف على موعد الإفتتاح التجريبي لأول “سينما” في جدة

منذ أن وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية في ديسمبر 2017 على إصدار تراخيص للراغبين في إفتتاح دور للعرض السينمائي في المملكة العربية السعودية, والجميع يترقب منذ ذلك الحين عن موعد إفتتاح أول سينما في المملكة.

وفي ضوء رغبة قيادة المملكة في التطوير والحرص الدائم على التنمية الثقافية إستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان, إلى شرح مدير فرع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المنطقة ” حمزة الغبيشي”, وذلك بمناسبة إفتتاح أول سينما في مدينة “جدة”.

وتستهل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إفتتاح سينما مدينة جدة بأول عرض تجريبي في مجمع ” رد سي مول” الذي يقع الضاحية الشمالية من مدينة جدة, وبه 12 شاشة عرض.

وأعلنت الهيئة أن إفتتاح سينما جدة سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 28 يناير /كانون الثاني 2019.

ومن المقرر أن يبدا العرض في سينما جدة خلال العام الجاري, ب 27 شاشة عرض في “الأندلس مول” و 9 شاشات عرض في “ستارز أفينيو”, بينما يبدأ العرض ب11 شاشة في “أبحر مول” و 6 شاشات عرض في “المسرة مول”وذلك خلال العام 2020.

ويبلغ عدد الأفلام السعودية التي إُنتجت حتى عام 2012 قد بلغ 255 فيلمًا سعوديًا معظمها أفلام تسجيلية أو قصيرة و بميزانية محدودة التكاليف, و تنوعت مابين أفلام وثائقية و أفلام قصيرة و أفلام روائية و من ناحية نوع المحتوى إلى أفلام رعب و أفلام أكشن, والقليل جدًا من هذه الأفلام تجارية كما أنها لم تعرض في مهرجانات دولية.