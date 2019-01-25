السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثيرًا للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، تبوك، الحدود الشمالية, مكة المكرمة ،المدينة المنورة )، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

// انتهى //

06:22ت م

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الرياض 19 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 25 يناير 2019 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تأثيرًا للعوالق الترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، تبوك، الحدود الشمالية, مكة المكرمة ،المدينة المنورة )، فيما تتكون السحب الرعدية على منطقة تبوك والمرتفعات الجنوبية الغربية.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:22ت م0002

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