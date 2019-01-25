مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الجمعة 1440/5/19 هـ الموافق 2019/01/25 م واس

الخميس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م

05:55ت م

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www.spa.gov.sa/1878214 الخميس 18 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 24 يناير 2019 م05:55ت م0293

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