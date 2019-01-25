تجنيد القوات المسلحة القبول والتسجيل الموحد 1440 | وشورط التقديم على وزارة الدفاع

بوابة تجنيد القوات المسلحة القبول والتسجيل ستفعل رابط تقديم وزارة الدفاع 1440 قريباً، وذلك عبر موقع الإدارة العامة للقول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة السعودية والأفرع التابعة لها، لاستقبال دفعات جديدة من الخريجين لشغل الرتب العسكرية الشاغرة، وبالتالي لابد من تسجيل على بوابة القبول الموحد لاستكمال إجراءات التقديم والاطلاع على شروط وضوابط القبول والتقديم على الوظائف العسكرية،و وقد تم الإعلان مؤخراً عن فتح التقديم على بعض الرتب العسكرية في المعاهد الفنية.

موعد تقديم وزارة الدفاع 1440 للقوات المسلحة السعودية وأفرعها، يبدأ يوم 21-5-1440 من خلال بوابة التجنيد الموحد للقوات المسلحة، وتم وضع عدة روابط للخدمات التي من شانها توفر على المقدمين مشقة البحث عن كيفية التقديم لتلك الوظائف، ومن بين تلك التوضيحات تحديد مجموعة من الشروط العامة، يجب على الخريجين من حملة الثانوية العامة وما يعلوها الالتزام بما حدد فيها، قبل الدخول على رابط تجنيد القوات المسلحة القبول والتسجيل الموحد 1440.

تقديم تجنيد القوات المسلحة القبول والتسجيل

شروط تقديم تجنيد القوات المسلحة 1440 من خلال بوابة التجنيد الموحد، ومن بين جملة الشروط التي يجب قراءتها بعانة قبل التسجيل.

1. الشروط العامة : أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً .

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية .

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية .

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

رابط بوابة التجنيد الموحد وزارة الدفاع

تقديم طلبات شغل الوظائف العسكرية في القوات المسلحة وأفرعها، سيكون من بوابة وزارة الدفاع القبول والتسجيل ثم اتباع ما يتاح من تعليمات وتسجيل الدخول وفتح حساب.

تحديث: نعيد عليكم التذكير يبدأ فتح بوابة التجنيد والقبول الموحد في القوات المسلحة يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الثامنة صباحاً لاستقبال طلبات التقديم على ربت جندي وحتى رقيب بقوات الدفاع الجوي، والقوات الجوية، والقوات البحرية، وقوة الصواريخ الاستراتيجية، والقوات البرية، وباقي أفرع القوات المسلحة.