فتح تقديم القوات المسلحة 1440 عبر موقع وزارة الدفاع السعودية، بوابة القبول والتجنيد الموحد لجميع الأفرع، لاستقبال شغل الوظائف العسكرة من رتبة جندي وحتى رتبة رقيب في القوات البرية والدفاع الجوي والقوات الجوية، والقوات البحرية وقوات الصواريخ الإستراتيجية، وفرع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، خلال فترة القبول والتسجيل على وظائف وزارة الدفاع 1440، لمن ينطبق عليه شروط التسجيل العامة المنشورة على بوابة التجنيد.

بوابة وزارة الدفاع التجنيد الموحد سيتم فتحها لاستقبال طلبات الخريجين لشغل الوظائف والرتب العسكرية الشاغرة بالقوات المسلحة افرعها، وذلك بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 21 جمادي أول الجاري، ويستمر القبول والتسجيل حتى يوم 29-5-1440، على أن يتم فتح رابط تقديم القوات المسلحة 1440 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وتغلق في نفس التوقيت، ومن خلال موقع الإدارة العامة للتجنيد والقبول الموحد يتم الإطلاع على شروط القبول العامة.

ضوابط تقديم القوات المسلحة 1440

الشروط العامة المنشورة على بوابة التجنيد للقبول والتسجيل في وزارة الدفاع السعودية، تشمل دون شك الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ، حسن السير والسلوك، السن من 17 عام وحتى 40 عام، وعدم شغل أي وظيفية حكومية، والحصول على المؤهل العلمي المطلوب لكل رتية عسكرية، وألا يكون متزوج من غير سعودية، الطول لا يقل عن 160 سم، وأن يكون المتقدم لائق طبياً، وباقي الشروط كما هي موضحة.

يستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص .

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وزارة الدفاع التجنيد الموحد 1440

تقديم القوات المسلحة 1440 : بوابة القبول والتجنيد الموحد بوزارة الدفاع لجميع الأفرع

التسجيل في بوابة وزارة الدفاع التجنيد والقبول الموحد 1440 سيبدأ يوم الأحد القادم، وسيتم فتح رابط تقديم القوات المسلحة 1440 على الرتب العسكرية الشاغرة وإدخال الرغبات والإطلاع على ما يعلن عنه من شروط.