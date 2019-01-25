زوجة محمد بن سلمان تلفت الأنظار في أول ظهور علني

زوجة محمد بن سلمان، الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود تلفت الأنظار وتشغل مواقع الاخبار بعد رعايتها ومشاركتها في فعالية ليالي المشراق 2 النسائية والتي تستمر حتى نهاية الاسبوع القادم.

الاميرة سارة زوجة الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تشارك للمرة الأولى في فعالية ثقافية مثل هذه، وشكل حضورها أهمية كبيرة لدى الكثير من المتابعين، وتفاعل كبير مع الخبر في شبكات التواصل الاجتماعي.

المدربة هالة كاظم علقت في حسابها على تويتر ” تشرفت بالقاء كلمة بحضور سمو الأميرة سارة بنت مشهور بن عبدالعزيز ال سعود حرم سمو ولي العهد، والشكر الجزيـــل لجمعية النهضة النسائية على تنسيقهم المميز وتكريمهم لي. وكم أسعدني لقائي الجميل والثري معها ومع نخبة رائعة من الأميرات والسيدات السعوديات وبتفاعلهم الرائع”

وتضمنت الفعالية النسائية ليالي المشراق 2 بحضور الأميرة سارة بن مشهور بن عبدالعزيز أنشطة ثقافية وفنية واجتماعيه متنوعة لاحياء التراث السعودي بشكل معاصر وحديث.

فعالية المشراق 2 التي نضمتها جمعية النهضة وللعام الثاني على التوالي تتضمن ايضاً أبواب الفرح وهي عدد من الابواب من التراث السعودي تم الرسم عليها من قبل نخبة من الفنانين في السعودية، ومعرض تاء والذي يهدف الى القاء الضوء على عدد من الشخصيات النسائية المؤثره في الوطن العربي. بالاضافة الى المقهي الثقافي وهو الذي يضم في طياته عدد من جلسات الحوار الثقافية بين شخصيات ملهمة لها تأثير وجمهور المشراق ولوحات من بلادي وذلك لتقديم سلسلة عروض فلكلورية من مناطق متعددة ومتنوعة من المملكة. المشراق2 يضم ايضا الى جانب هذا عشاء الخير ومنطقة خاصة باسم ريادة الاعمال.

وقد تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مشاركة زوجة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بردود متنوعة نشارك معكم بعضها: