شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير مكة والقنصل الأمريكي يبحثان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، بمقر الإمارة في جدة، القنصل الأمريكي راين مارتن. وتبادل معه الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الأمير بدر بن سلطان، قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة المعيّن حديثاً العميد مطلق الذيابي، سائلاً الله له التوفيق في عمله، فيما عبّر الذيابي عن شكره وتقديره لنائب أمير المنطقة، سائلاً الله أن يكون عند حسن الظن.

وفي شأن متصل، التقى نائب أمير مكة، قائد قطاع حرس الحدود بالمنطقة اللواء طلال الشمراني، الذي هنأه على ثقة القيادة بتعيينه نائباً لأمير المنطقة، كما اطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال القطاع، ومهماته في تأمين الحدود، والدور التوعوي الذي يقدمه للمتنزهين والصيادين.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان، خلال استقباله مدير عام فرع ديوان المراقبة العامة بالمنطقة سعد القثامي، أعمال الفرع الرامية لتقويم أداء القطاعات والأجهزة الخدمية والتأكد من سلامة إجراءاتها وتبليغها للأجهزة المشمولة برقابة الديوان. والتقى الأمير بدر بن سلطان، مدير عام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بالمنطقة يوسف المنصوري. واستمع إلى نبذة عن إنجازات الفرع والخطط المستقبلية الهادفة للتوسع في إنشاء أفرع للهيئة بمحافظات المنطقة.

من جهة ثانية، دشّن نائب أمير مكة، مكتب مساندة مستشفى النور التخصصي، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل مطير، وعدد من قيادات صحة المنطقة.

واستمع إلى شرحٍ عن الخدمات التي يقدمها المكتب بدءًا من الخدمات اللوجستية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، ومرضى الطب المنزلي، التي تشمل تأمين مواقف سيارات، وخدمات فتح الملف الطبي، والحصول على المواعيد والتنقل داخل المنشأة الصحية، والحصول على التقارير الطبية، وتسهيل التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية، وإصدار بطاقات تخفيض لذوي الاحتياجات وبطاقات تسهيلات مرورية.