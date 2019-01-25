شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الحج» ينهي الجدل: تمديد مجالس مؤسسات الطوافة عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أنهى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، جدل انتخابات مجلس إدارة مؤسسات الحج والعمرة، بإصدار قرار بحله وإعادة تشكيله لمدة عام.

وتضمن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس قطان (رئيساً)، الدكتور محمد بياري (نائباً)، وعضوية كل من؛ أحمد يحيى، فؤاد بشارة، محمد معاجيني، محمد بانه، شادي مسكي، إبراهيم فلالي، فايق مداح، ماهر جمال، ياسر السباعي وحنان عنقاوي.

فيما أعلن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا المُعين لمدة سنة برئاسة الدكتور رافت بدر، ونائبيه المهندس زكي حريري، والمهندس هشام شلي، وعضوية كل من؛ عمر أكبر، ماجد دانش، أحمد خالد عطاس، مصطفى حريري، محمد عبدالله عطاس، عاصم منصور سليم الدين، عماد دانش، هنادي رمضاني ونجود جمل الليل.

وشمل مجلس إدارة جنوب شرق آسيا المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري (رئيسا)، المطوف الدكتور يوسف بن عبدالحميد جاها (نائبا للرئيس)، وعضوية كل من؛ المطوف سعود بن عبدالعزيز دمنهوري، وليد بن محمدرشيدي، عماد بن فيصل فطاني، محمود بن عقيل دمنهوري، عثمان بن حسن إدريس، عماد بن عبدالله جوهر، صافي بن عبدالرحمن أزهري، وائل بن أحمد عقيلي، أنس بن عبدالحميد سدايو ورحاب بن يوسف كمفر.

فيما اشتمل تشكيل مجلس إدارة مؤسسة حجاج إيران على عصام إبراهيم أزهر (رئيسا)، وهشام عبدالرحمن إسماعيل (نائبا)، وعضوية كل من؛ حسان عبدالله غنام، فيصل حسين أزهر، محمود عبدالرحمن مغربي، ماهر إبراهيم أزهر، عماد أحمد مكي، عماد عادل أزهر، هادي طلال قطب، محمد عدنان حمزة، إيمان عبدالرحمن مغربي ورازان محمد سناري.

كما أصدر وزير الحج والعمرة، قرارا بتمديد فترة ولاية مجلس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا لمدة عام، تنتهي ١٩/‏‏٥/‏‏١٤٤١.

وبناء على ماقضت به المادة ٤٠ من لائحة انتخابات أعضاء مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تمت إعادة تشكيل مجلس المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا على النحو التالي؛ طارق عنقاوي (رئيسا)، الدكتور طارق كوشك (نائبا)، وعضوية كل؛ من زهير شاكر، محمد شاكر، عماد قاري، عادل قاري، عبدالله عقيل، الدكتور وائل حلبي، ماجد صبغة، سمير توكل، الدكتور عبدالعزيز سروجي والدكتورة ندى برنجي.