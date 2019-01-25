شكرا لقرائتكم خبر عن ثول: إزالة مخطط عشوائي على مساحة مليون متر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أزالت بلدية ثول بأمانة محافظة جدة مخططا عشوائيا جنوب شرق خزان ثول بمساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء. أزالت بلدية ثول بأمانة محافظة جدة مخططا عشوائيا جنوب شرق خزان ثول بمساحة إجمالية بلغت مليون متر مربع، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بأشكالها كافة في جميع الأحياء. وأشار رئيس البلدية المهندس عيسى الشعيبي إلى أن أعمال الرقابة البلدية خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن إزالة 8 مواقع تعديات على أراضٍ فضاء، وجرى أخذ التعهدات اللازمة على المخالفين، لافتا إلى أن الجهود الميدانية خلال الفترة الماضية شملت معالجة التلوث البصري والبيئي في أحياء الشمالية والجنوبية والصوالحة والكنادرة، وتم رفع 250 طنا من مخلفات البناء والهدم والترميم مجهولة المصدر، بالتنسيق مع إدارة النظافة في الأمانة، إلى جانب إزالة حظائر أغنام متفرقة ومزروعات تسقى بمياه الصرف الصحي.



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