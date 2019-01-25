شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة في 10 مناطق.. وأمطار من السبت للثلاثاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرٍ لها أمس (الخميس)، نشاطا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار خاصة في خلال النهار، وانخفاض في درجات الحرارة من السبت إلى الثلاثاء القادم، وهطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة في الوقت ذاته بمعظم مناطق المملكة.

وتشمل التقلبات التي أوردها التقرير مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والمدينة المنورة، بنشاط في الرياح قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية يومي الأحد والإثنين.

وأشار التقرير إلى تأثر منطقة مكة المكرمة: تربة، رنية، الخرمة، جدة، ذهبان، رابغ، خليص، الكامل، وبحرة، يومي الأحد والإثنين المقبلين، كما تتأثر مناطق القصيم، الرياض، الشرقية ونجران، يومي الأحد والثلاثاء، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.