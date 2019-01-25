مكة: وقف بيع مخطط بالحسينية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) أوقفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بيع مخطط عشوائي في منطقة الحسينية، تجاوزت مساحته 30 ألف متر مربع، تم تخطيطه من قبل مجموعة غير مرخص لها تمهيدا لتوزيعه وبيعه على المواطنين دون أي مستندات شرعية. وأهاب رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني بالمواطنين بعدم الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة التي لا تحمل صكوكا شرعية.

أوقفت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بيع مخطط عشوائي في منطقة الحسينية، تجاوزت مساحته 30 ألف متر مربع، تم تخطيطه من قبل مجموعة غير مرخص لها تمهيدا لتوزيعه وبيعه على المواطنين دون أي مستندات شرعية. وأهاب رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني بالمواطنين بعدم الانسياق لشراء الأراضي الوهمية في المخططات غير المعتمدة التي لا تحمل صكوكا شرعية.

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