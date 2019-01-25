شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إزالة تعديات على 900 م2 في العرفاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية السيل الصغير الفرعية، بمشاركة لجنة التعديات والقوة الأمنية، تعدياً على أرض بمخطط منح العرفاء 1 شمال الطائف تمثل في وضع أسوار وغرف، بهدف الاستيلاء عليها دون وجود مستمسكات شرعية بذلك.

وأوضحت الأمانة، أن مساحة التعدي بلغت 900 متر مربع تم الاستيلاء عليها وتحويلها لملكية المعتدي دون وجود مستمسكات نظامية، حيث تم هدم الأسوار والغرف وإزاحة المتروكات.

وأكدت أنها تتعامل على الفور مع كافة أشكال التعديات والإحداثات المخالفة وفق اللوائح والأنظمة وإزالتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، للحد من ظاهرة استغلال الأراضي الحكومية البيضاء وأراضي الغير بشكل غير نظامي، بالإضافة إلى متابعة الأراضي التي يتم التعدي عليها ومنع أَي إشغالات جديدة من المحدثين المخالفين.