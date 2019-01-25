شكرا لقرائتكم خبر عن زمان: الجامعات الناشئة قادرة على صناعة التغيير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

أكد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان، أن الجامعات الناشئة لديها القدرة الأكبر للتحول وصناعة التغيير للأفضل مقارنة بغيرها من الجامعات، داعياً إلى الخروج من «توهمات الممانعة» التي كبلت عملية التطوير في الجامعات خلال العقود الماضية.

واستعرض على هامش مشاركته في ملتقى القيادات الشابة بجامعة جازان، تجربة جامعة الطائف التطويرية المنطلقة خارج تلك التوهمات، مشيداً برؤية المملكة 2030، مبيناً أنها رؤية القيادات الشابة بعبق حكمة الشيوخ وخبرتهم، فالشمولية التي تتضمنها برامج الرؤية المتنوعة تستهدف صناعة واقع تنموي جديد يساهم الجميع في حمايته وتطويره.

ونوه الدكتور زمان إلى أن الجامعات السعودية ببرامجها الأكاديمية وخبراتها البحثية، وبنيتها التحتية هي مصانع الرؤية ومكامن تميزها، مؤكداً أن دور الجامعات يظهر بوضوح بتطوير البرامج الأكاديمية وتضمينها مهارات القرن 21، وإعداد برامج موجهة في تطوير أعضاء هيئة التدريس كقيادات في المجالين العام والخاص.