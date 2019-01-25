العساف يبحث مستجدات الأوضاع في سورية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (دافوس)التقى وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، أمس (الخميس) في مدينة دافوس السويسرية، وزير خارجية جمهورية العراق محمد علي الحكيم، ووزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية في إمبراطورية اليابان تارو كونو، ووزيرة خارجية جمهورية النمسا كارين كنايسل، كلا على حدة، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.
وجرى خلال اللقاءات، بحث العلاقات الثنائية بين البلدان الصديقة، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى الدكتور العساف، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، وبحث معه مستجدات الأوضاع في سورية، وتعزيز الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب السوري.
فيما التقى وزير الخارجية، المدير التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، وبحث معه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنتدى وسبل تطويرها.
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