شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يدشّن سفينة الأبحاث العلمية «ناجل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجبيل)

دشّن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أمس (الخميس) في ميناء الجبيل التجاري، سفينة الأبحاث العلمية «ناجل» المخصصة لخدمة البحث العلمي بالخليج العربي والبحر الأحمر في علوم البحار ودراسة المخزون السمكي والتغيرات المناخية في البيئات البحرية المختلفة.

ورفع المهندس الفالح خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمين، لما يقدمانه من دعم سخي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة. وقال: «إن السفينة تهدف إلى دعم الأنشطة البحثية العلمية التي تقوم بها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في بحار المملكة، وتمكين الجامعات السعودية والشركات الوطنية والعالمية لإجراء البحوث البحرية طوال العام للبحث عن مكتشفات علمية وعملية، إضافة إلى خدمة الجهات العاملة في مصائد الأسماك وتقييم الأرصدة السمكية وترشيد استثمارها، ومراقبة الأنظمة البيئية البحرية والتعرف على مكونات الأحياء البحرية».

ولفت إلى أن المدينة تطمح إلى تهيئة قدرات وكفاءات وطنية في مجال علوم البحار، كما تسعى إلى الحفاظ على التنوع الأحيائي البحري الذي تتميز به المملكة من خلال احتلالها المرتبة الرابعة عالمياً.