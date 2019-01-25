شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يُطلع مبعوث الأمم المتحدة على البرنامج السعودي لإعمار اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في مقر البرنامج بالرياض أمس (الخميس)، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.
وأشار آل جابر خلال اللقاء إلى جهود المملكة ودول التحالف في دعم العمليات الإنسانية في اليمن، في ظل الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وأطلع السفير آل جابر المسؤول الأممي على خطط ومشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. يشار إلى أن اللقاء يأتي في ظل الجهود المتواصلة لإبراز جهود المملكة في تنمية وإعمار اليمن للمجتمع الدولي.
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